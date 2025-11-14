Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Ближнее зарубежье / Общество / Союз России и Белоруссии / Политика и религия

Общество
Общество
В Белоруссии отправили на спецстоянки все 1 243 литовские фуры
14 ноября 2025 / 15:47
В Белоруссии отправили на спецстоянки все 1 243 литовские фуры
© Денис Викторов/ ТАСС

Все литовские грузовики, остававшиеся на обочинах подъездных дорог к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", отправлены на спецстоянки на территории Белоруссии. Об этом информировали в белорусском Государственном таможенном комитете (ГТК).

"Всего на специально установленных площадках, охраняемых таможенными органами, размещено 1 243 литовских грузовика: "Берестовица" - 454; "Бенякони" - 193; "Котловка" - 379; "Каменный Лог" - 154; "Сморгонь" - 63", - следует из сообщения в Telegram-канале.

Уточняется, что в нахождении в этих транспортных средствах водителей нет необходимости. Вместе с тем надлежащие бытовые условия на местах стоянок обеспечены.

В ГТК обратили внимание, что перемещение литовских транспортных средств возможно будет только после возобновления властями Литвы нормального движения через пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай".

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией, утверждая, что Минск намеренно не контролирует запуск со своей территории воздушных шаров с сигаретной контрабандой, которые угрожают безопасности гражданской авиации. В качестве реакции Белоруссия прекратила пропуск через границу литовских фур. 

