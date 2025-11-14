Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 ноября 2025 / 18:46
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС уникальной Захарова: Кличко, призывая снизить возраст мобилизации, "забыл" о сыновьях
Москва
14 ноября 2025 / 18:46
У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
13 ноября 2025 / 17:39
Политолог Макаренко: После США ядерные испытания проведут все члены ядерного клуба
13 ноября 2025 / 17:37
Безопасность
Российские ВС ударили по объектам ВПК и энергетики Украины
14 ноября 2025 / 15:59
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, их обеспечивающим. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, "в ответ на террористические атаки" Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам, находящимся на территории РФ, ночью 14 ноября российские ВС нанесли "массированный удар высокоточным оружием большой дальности" наземного, морского и воздушного базирования, в числе которого гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также ударные БПЛА, по объектам ВПК и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

Согласно данным военного ведомства, в течение недели ВС РФ также нанесли массированный и пять групповых ударов. В результате ударов были поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места подготовки к запуску и хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников и националистов. 

16:30
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС уникальной
16:15
Захарова: Кличко, призывая снизить возраст мобилизации, "забыл" о сыновьях
15:59
Российские ВС ударили по объектам ВПК и энергетики Украины
15:47
В Белоруссии отправили на спецстоянки все 1 243 литовские фуры
15:29
Песков: Россия не забудет помощи КНДР в разминировании Курской области
15:16
Около 3 тыс. специалистов из России будут задействованы в строительстве АЭС в Узбекистане
14:59
Медведев отметил, что киевский режим попал в цугцванг
14:45
Мадуро призвал граждан США поддержать Венесуэлу ради мира
14:31
Рэпер Obe1Kanobe получил восемь лет колонии строгого режима
14:16
Президент Польши предложил запретить деятельность Коммунистической партии
Все новости
