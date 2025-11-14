Российские ВС ударили по объектам ВПК и энергетики Украины

Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, их обеспечивающим. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, "в ответ на террористические атаки" Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам, находящимся на территории РФ, ночью 14 ноября российские ВС нанесли "массированный удар высокоточным оружием большой дальности" наземного, морского и воздушного базирования, в числе которого гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также ударные БПЛА, по объектам ВПК и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

Согласно данным военного ведомства, в течение недели ВС РФ также нанесли массированный и пять групповых ударов. В результате ударов были поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места подготовки к запуску и хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников и националистов.