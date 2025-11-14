Мэр Киева Виталий Кличко, инициировав понижение мобилизационного возраста на Украине, "забыл упомянуть" о том, что его сыновья также пригодны для службы в украинской армии. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, неутихающие разговоры о снижении мобилизационного возраста уже перестают быть просто аналитическим предположением: теперь в пользу этого в интервью одному из западных изданий выступил и мэр Киева.

"Они готовы к уничтожению последних украинцев любыми способами, лишь бы только Запад поставлял им вооружение и, разумеется, деньги", - указала дипломат.

"Вместе с тем почему-то мэр Киева Кличко забыл то ли упомянуть, то ли вообще запамятовал, что у него у самого есть пригодные для службы в армии сыновья богатырского телосложения - двое из ларца", - подчеркнула Захарова.

При этом, как неоднократно писали журналисты, оба сына столичного градоначальника проживают за пределами Украины, напомнила она. "Большой вопрос, они не хотят или сам Кличко, не хочет рекрутировать их на защиту своего собственного режима?" - добавила представитель российского дипведомства.