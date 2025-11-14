У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
Безопасность
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС уникальной
14 ноября 2025 / 16:30
© AP Photo/ Eugene Hoshiko, Pool/ТАСС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам переговоров с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым назвал уникальным явлением в истории атомной энергетики работу Запорожской АЭС без внешнего энергоснабжения на протяжении 30 дней.
Ранее Лихачев по итогам встречи отметил, что период с 23 сентября по 23 октября стал очень тяжелым для ЗАЭС, так как объект был отключен от внешнего электроснабжения.
"Прямая атака, которая была совершена на станцию и которая повредила линии внешнего энергоснабжения, является очень опасной ситуацией. За всю историю коммерческой эксплуатации атомных электростанций никогда не было отключения от внешнего энергоснабжения на столь длительный период времени", - указал Гросси.