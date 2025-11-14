Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Общество / Культурная среда /
Общество
НЕСКУЧНАЯ ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА…
14 ноября 2025 / 18:45
 В октябре в Москве и Санкт-Петербурге стартовал Всероссийский театральный фестиваль «Школьная классика». В афише - более 100 постановок академических, молодежных, камерных и кукольных театров из Санкт-Петербурга, Брянска, Самары, Новомосковска, Дзержинска, Владимира, Сызрани, Рязани, Иваново, Чебоксар, Сыктывкара и Екатеринбурга. Фестиваль продлится до апреля 2026 года, зрители увидят спектакли по произведениям школьной программы и внеклассного чтения русских и зарубежных классиков.

«Одна из главных задач, которую с 2015 года решает фестиваль – повышение интереса школьников к классической литературе. Делаем мы это за счет тщательного отбора репертуара театральных постановок в разном сценическом воплощении и жанрах. Мы активно пропагандируем дискуссионный формат. После спектаклей проходит обсуждение с участием режиссеров, актеров и зрителей. Мы стремимся к тому, чтобы театр стал местом семейного досуга», - рассказал генеральный директор, продюсер театрального фестиваля «Школьная классика»  ДЕНИС НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Спектакли о поисках своего «я» в огромном мире, о подлинных чувствах, настоящей дружбе, о выборе своего пути, об умении найти свое счастье. Вечные истории, рассказанные ярким театральным языком,  - попытка увлечь школьников в удивительный и прекрасный мир литературы.

«Что важно? Важно оживлять классику, потому что сегодня слово «классика» вызывает даже не зевоту, а настоящее неприятие.  Многим и не читали ничего в детстве, для них это – космос! И они, бедные, продираются, ничего понять не могут, чуть ли не со словарем это читают. Для них это скучное, непонятное, далекое и ненужное… Поэтому оживить это для них – здорово, так эти истории становятся ближе, понятнее.

Идея фестиваля замечательная, и я представляю, как это сложно было довести до того уровня, до которого сейчас дошло.

Я - то поколение, тот советский ребенок, у которого была привычка к чтению и любовь к книге. Летом мы должны были прочитывать не краткое содержание, а целиком все произведения. А мне всегда нравилось путешествовать во времени,  - это увлекательно, и мне везло с преподавателями по литературе, не говоря уже о моей маме, всегда читающей много.

В книгах - красивый русский язык, на котором мы сейчас почти не говорим. Иногда смотришь и думаешь, ведь все события в пьесах происходили давно, а проблемы те же самые – переживания, драмы, влюбленность. И есть большая вероятность того, что ожившее на сцене поможет молодому человеку обратиться все-таки к книге. Если это произойдет хотя бы с несколькими – это победа», - рассказала актриса КСЕНИЯ АЛФЕРОВА.

В ближайшее время в Москве: «Капитанская дочка», «Горе от ума», «Недоросль», «Муму», Барышня-крестьянка», «Кот в сапогах», «Маленький принц», «Щелкунчик». 

Театральный фестиваль «Школьная классика» проводится с 2015 года. Проект создан для приобщения школьников к классической литературе средствами визуальной театральной культуры. В следующем сезоне устроители фестиваля планируют открытие частного «Классного театра» со своим репертуаром как по произведениям школьной программы, так и по произведениям современных драматургов, затрагивающим актуальную молодежную проблематику. 

