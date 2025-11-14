Такаити заявила, что полна решимости встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о готовности лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы построить "новые, плодотворные отношения" между двумя странами.

"Я рассчитываю лично встретиться с Ким Чен Ыном на пути к новым, плодотворным отношениям между Токио и Пхеньяном, смело предпринять шаги в зависимости от различных обстоятельств и добиться конкретных результатов", - сказала она в беседе с журналистами, комментируя решение проблемы граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы XX века.

"Я полна решимости добиться прорыва за время своего срока на посту премьера и не исключаю никаких вариантов", - подчеркнула премьер.

Тема похищенных граждан является одной из самых чувствительных в отношениях двух государств, которые не поддерживают дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил 5 из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родным отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон в марте прошлого года заявила, что Пхеньян отказывается от любых переговоров с Токио. По ее словам, КНДР также не заинтересована в проведении встречи между Ким Чен Ыном и занимавшим в то время пост японского премьера Фумио Кисидой из-за позиции Токио по вопросу похищенных граждан. Ким Ё Чжон также в очередной раз отметила, что вопрос о похищенных японских гражданах является решенным, указав на нежелание Токио признать эту позицию Пхеньяна.