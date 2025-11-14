Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
14 ноября 2025 / 20:06
У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
13 ноября 2025 / 17:39
Технологии
Число пользователей мессенджера Max достигло 55 млн
14 ноября 2025 / 16:59
© Евгений Мессман/ ТАСС
Число пользователей национального мессенджера Max составило 55 млн, а среднесуточный охват - 22,1 млн пользователей. Соответствующие данные приводит пресс-служба платформы.
Уточняется, что среднесуточная аудитория Max в ноябре составила более 22,1 млн человек, а рекордный показатель был отмечен 6 ноября, когда суточный охват составил 25,6 млн пользователей.
Согласно информации пресс-службы, "с момента запуска приложения пользователи отправили 4,4 млрд сообщений, позвонили более миллиарда раз и записали 43 млн видеокружков".