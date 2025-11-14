Число пользователей мессенджера Max достигло 55 млн

Число пользователей национального мессенджера Max составило 55 млн, а среднесуточный охват - 22,1 млн пользователей. Соответствующие данные приводит пресс-служба платформы.

Уточняется, что среднесуточная аудитория Max в ноябре составила более 22,1 млн человек, а рекордный показатель был отмечен 6 ноября, когда суточный охват составил 25,6 млн пользователей.

Согласно информации пресс-службы, "с момента запуска приложения пользователи отправили 4,4 млрд сообщений, позвонили более миллиарда раз и записали 43 млн видеокружков".