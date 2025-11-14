Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 ноября 2025 / 20:18
КОТИРОВКИ
USD
14/11
80.6010
EUR
14/11
93.6953
Новости часа
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение НЕСКУЧНАЯ ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА…
Москва
14 ноября 2025 / 20:18
Котировки
USD
14/11
80.6010
0.0000
EUR
14/11
93.6953
0.0000
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
14 ноября 2025 / 20:06
У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
13 ноября 2025 / 18:13
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
13 ноября 2025 / 17:39
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Технологии / Русский мир / Политика и религия
Технологии
Число пользователей мессенджера Max достигло 55 млн
14 ноября 2025 / 16:59
Число пользователей мессенджера Max достигло 55 млн
© Евгений Мессман/ ТАСС

Число пользователей национального мессенджера Max составило 55 млн, а среднесуточный охват - 22,1 млн пользователей. Соответствующие данные приводит пресс-служба платформы.

Уточняется, что среднесуточная аудитория Max в ноябре составила более 22,1 млн человек, а рекордный показатель был отмечен 6 ноября, когда суточный охват составил 25,6 млн пользователей.

Согласно  информации пресс-службы, "с момента запуска приложения пользователи отправили 4,4 млрд сообщений, позвонили более миллиарда раз и записали 43 млн видеокружков".

Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
У Запада уже нет рычагов для давления на Россию - эксперт
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Сирия будет пытаться дружить и с Россией, и с США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:45
НЕСКУЧНАЯ ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА…
18:29
Dagens Naeringsliv: Израиль отказал премьер-министру Норвегии во въезде
18:15
Лукашенко пообещал "неимоверные деньги" за разработку батареи для электромобилей
17:59
Медведев считает, что над режимом Зеленского уже "занесен скальпель истории"
17:45
Средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 173 беспилотника ВСУ
17:31
Власти США намерены депортировать около 80 украинцев
17:15
Орбан: Венгрия оспорит в суде планы ЕС отказаться от российского газа
16:59
Число пользователей мессенджера Max достигло 55 млн
16:45
Такаити заявила, что полна решимости встретиться с Ким Чен Ыном
16:30
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС уникальной
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения