Орбан: Венгрия оспорит в суде планы ЕС отказаться от российского газа

Венгрия намерена оспорить в Европейском суде инициативу Еврокомиссии, предполагающую отказ от поставок российского газа. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

"Мы обратимся в Европейский суд и в любом случае будем изыскивать другие правовые методы, чтобы предотвратить реализацию этих намерений Брюсселя", - отметил он.

Орбан напомнил, что ранее Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердил план Еврокомиссии по отказу от российского газа не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. Главы МИД сочли это возможным, утверждая, будто вопрос касался торговли, а не санкционной политики. Венгрии и Словакии, выступавшим против, не удалось использовать при голосовании право вето. "Это открытое нарушение европейского законодательства и принципа верховенства права", - заключил политик.

Ранее Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки газа из России с 1 января 2028 года. Решение касается как трубопроводного, так и сжиженного природного газа.