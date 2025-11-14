Власти США намерены депортировать около 80 украинцев

Власти США намерены депортировать на родину порядка 80 украинцев, нарушивших американское законодательство. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина газете The Washington Post.

Она отметила, что посольству известно о "примерно 80 гражданах Украины", в отношении которых вынесены окончательные решения о высылке "в связи с нарушениями законодательства США".

По словам дипломата, власти США в настоящее время решают логистические вопросы для реализации процедуры высылки, "учитывая отсутствие прямого международного воздушного сообщения с Украиной".

Президент США Дональд Трамп не раз высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он также анонсировал проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.