14 ноября 2025 / 20:06
13 ноября 2025 / 18:13
13 ноября 2025 / 17:39
Безопасность
Средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 173 беспилотника ВСУ
14 ноября 2025 / 17:45
Средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 173 беспилотника ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшую неделю 9 управляемых авиабомб и 1 173 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшую неделю средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 1 173 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96 549 беспилотников, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 020 танков и других боевых бронемашин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 649 единиц специальной военной автомобильной техники. 

