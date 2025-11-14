Коррупционные скандалы в Киеве могут быть спровоцированы самим Западом, которому уже не нужен режим Владимира Зеленского. "Скальпель истории" уже занесен над ним, указал в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, на фоне коррупционного дела Тимура Миндича, именуемого "кошельком" Зеленского, Киев не оправдывают сейчас даже европейские политики, которым "совсем неохота исчезнуть вместе с расплодившейся коррумпированной плесенью", однако едва ли они могли "сдать" украинского политика. "Только одна сила способна казнить и миловать своих сукиных сынов. Washington, D. C. Оттуда и потянуло холодным ветром", - отметил Медведев, напомнив об агитации из Киева против победивших в Соединенных Штатах сил.

На фоне этого руководству в Киеве осталось недолго, полагает зампред СБ РФ. "Его судьба подобна гнойному фурункулу. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, и вскрытие гнойника неизбежно", - заключил политик.