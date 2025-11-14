Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал "неимоверные деньги" за разработку отечественной батареи для электротранспорта, передает агентство БелТА.

"Электромобили. Уже сегодня все ринулись. Ну и экономику надо ж развивать. А без электрической энергии какая экономика? Мы же машиностроительная страна. Мы практически везде можем перевести наш транспорт в сельском хозяйстве, вообще по стране, на электричество", - отметил он в ходе совещания о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей.

Лукашенко обратил внимание, что руководитель Национальной академии наук пообещал создать в республике отечественную электробатарею, что позволило бы не закупать соответствующие комплектующие за рубежом. "Вот это будет прорыв. Пусть наши ученые покажут свою прыть. Получите неимоверные деньги за это. Тем более, это ж не новинка", - подчеркнул он.