Dagens Naeringsliv: Израиль отказал премьер-министру Норвегии во въезде

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре планировал посетить Израиль для переговоров, но ему было отказано во въезде в страну по политическим причинам. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Dagens Naeringsliv.

Сообщается, что отказ был получен в октябре. Вместе с тем власти еврейского государства назвали визит неподходящим или нежелательным.

Издание обращает внимание, что охлаждение в израильско-норвежских отношениях возникло после обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного проникновением 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию.

В числе возможных причин Dagens Naeringsliv выделяет поддержку Осло решения Международного уголовного суда об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, признание королевством независимости Палестины, а также то, что Государственный пенсионный фонд Норвегии аннулировал доли в ряде израильских компаний.