Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение

Власти Республики Корея ведут переговоры с США о строительстве подводной лодки с атомной силовой установкой с позиции, что она будет создана на южнокорейской территории. Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Ви Сон Лак.

"Обсуждения идут из предпосылки, что строительство будет вестись в Республике Корея", - сказал он в ходе брифинга. После саммита 29 октября в Кёнджу президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит Республике Корея построить атомную подводную лодку на верфи в Филадельфии. Южнокорейские власти, в том числе Ви Сон Лак, впоследствии указывали, что намерены создать субмарину на своей территории. В совместной справке, опубликованной 14 ноября, место строительства не конкретизируется.

"На саммите этот вопрос с самого начала до конца обсуждался с позиции, что строительство будет вестись в Республике Корея. Мы не обсуждали предложение о строительстве подводной лодки с атомной силовой установкой в США", - рассказал Ви Сон Лак.

"Мы нуждаемся в сотрудничестве и можем запросить содействие США. Но на вопрос, где будет построена подводная лодка, ответом будет "в Республике Корея", - повторил советник по национальной безопасности. 6 ноября он назвал нереалистичным предложение об инвестициях в верфи Филадельфии, чтобы подготовить их к строительству подводных лодок с атомной силовой установкой.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким отмечает, что «это событие никак не скажется на отношениях КНДР и Южной Кореи. Кром того остается вопрос, где будут строить эту АПЛ? Американцы думают, что это будет делать южнокорейская фирма, которая купила судоверфь в Филадельфии. Недавно южнокорейский президент посещал эту судоверфь, и там разговор шел о том, что Южная Корея будет помогать Америке восстанавливать судостроительную промышленность. Поэтому американцы заинтересованы, чтобы это строительство шло в Америке. А южнокорецы хотят ее строить у себя. Но это вопрос открытый. Кроме того, что касается ядерного топлива для АПЛ, то вся атомная энергетика Южной Кореи строилась по американским стандартам. Но самое главное, что АПЛ с атомным двигателем со временем будет насыщаться ракетами и с соответствующей начинкой. Ведь горячие головы в Южной Корее, те, кто являются сторонниками вечного союза с США, говорят, что хотели бы приобрести ядерное оружие. А это очень опасная тенденция».

Эксперт подчеркнул, что «строительство Южной Кореей АПЛ очень плохо скажется на отношениях с Китаем. В Китае отнеслись к этой новости очень настороженно, правда, сказали, что будут надеяться, что южнокорейцы будут соблюдать все нормы международного права и все постановления, которые есть по линии МАГАТЭ. Но Китай относится к этому отрицательно потому, что спокойствия в этом регионе это решение не добавит. Это развязывание гонки вооружений, тем более, что Южная Корея - экономически развитая страна, и попытка оказать давление на КНДР и страны региона выглядит крайне опасно. Ведь недавно южнокорейский президент сказал, что военные расходы страны превышают по его данным в полтора раза весь ВВП Северной Кореи. При этом Сеул все время говорит о том, что Северная Корея угрожает. Поэтому этот шаг не способствует миру и безопасности в этом районе. Но для Южной Кореи это престижно по той простой причине, что США дают ей возможность войти в клуб ядерных стран. Все начнется со строительства АПЛ, а потом пойдут и атомные крейсера, и авианосцы и т. д. Поэтому, повторю, это очень опасная тенденция».