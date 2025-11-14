Врач назвала первый признак развития сахарного диабета у детей

Повышенный уровень сахара в анализе мочи у детей может оказаться первым признаком развития сахарного диабета. На это обратила внимание заведующая эндокринологическим отделением Областной детской клинической больницы, детский эндокринолог Ольга Полляк в ходе пресс-конференции в региональном информационной центре ТАСС.

14 ноября отмечается, утвержденный в 1991 году, Всемирный день борьбы с диабетом.

"Помимо сахара в крови, нужно обязательно изучить общий анализ мочи, поскольку у нас были случаи, когда, например, месяц-два тому назад в общем анализе мочи был сначала сахар: если обратили внимание, то измерили сахар крови - он норма, и врач успокоился. Если не обратил внимание, то спустя какое-то время мы можем встретиться с этим ребенком, когда у него уже высокий сахар", - отметила Полляк.

В числе провоцирующих диабет факторов она выделила перенесенные вирусные инфекции, стрессы. Вместе с тем пропустить сахарный диабет у ребенка сложно: основными симптомами является то, что ребенок много пьет, часто справляет нужду и заметно худеет - и это состояние прогрессирует в течение месяца, указала специалист.