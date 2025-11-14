Президент РФ утвердил стратегию безопасности на дорогах до 2030-2036 годов

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Правительство должно в течение шести месяцев разработать план мероприятий по ее реализации.

Документ включает восемь разделов и дает определения всем понятиям, связанным с дорожным движением, в том числе "активной мобильности" - всем видам передвижения, от пешего и велосипедного до использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Реализация концепции предполагается в два этапа - в 2025-2030-х годах и в 2031-2036 годах.

Стратегия содержит обширную оценку нынешнего состояния безопасности дорожного движения и тенденции его развития, отражает статистические данные в этой области, перечисляет вызовы и риски в сфере, определяет цели госполитики по этому направлению.

Утвержденный документ ставит своей целью повышение координации между органами власти, улучшение мониторинга состояния дорог и поддержку развития дорожной инфраструктуры, углубление анализа причин происшествий.

Кроме того, целями стратегии безопасности на дорогах обозначены нетерпимость в обществе к нарушениям ПДД и улучшение конструкции автомобилей.