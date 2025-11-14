Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 ноября 2025 / 21:50
КОТИРОВКИ
USD
14/11
80.6010
EUR
14/11
93.6953
Новости часа
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
Москва
14 ноября 2025 / 21:50
Котировки
USD
14/11
80.6010
0.0000
EUR
14/11
93.6953
0.0000
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
14 ноября 2025 / 20:42
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
14 ноября 2025 / 20:06
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Президент РФ утвердил стратегию безопасности на дорогах до 2030-2036 годов
14 ноября 2025 / 18:59
Президент РФ утвердил стратегию безопасности на дорогах до 2030-2036 годов
© Александр Казаков/ ТАСС

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Правительство должно в течение шести месяцев разработать план мероприятий по ее реализации.

Документ включает восемь разделов и дает определения всем понятиям, связанным с дорожным движением, в том числе "активной мобильности" - всем видам передвижения, от пешего и велосипедного до использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Реализация концепции предполагается в два этапа - в 2025-2030-х годах и в 2031-2036 годах.

Стратегия содержит обширную оценку нынешнего состояния безопасности дорожного движения и тенденции его развития, отражает статистические данные в этой области, перечисляет вызовы и риски в сфере, определяет цели госполитики по этому направлению.

Утвержденный документ ставит своей целью повышение координации между органами власти, улучшение мониторинга состояния дорог и поддержку развития дорожной инфраструктуры, углубление анализа причин происшествий. 

Кроме того, целями стратегии безопасности на дорогах обозначены нетерпимость в обществе к нарушениям ПДД и улучшение конструкции автомобилей.

Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:59
Канцлер ФРГ считает необходимым использовать активы РФ для поддержки Киева
19:47
Захарова отметила, что Россия не планирует нападать на страны НАТО
19:31
Гросси: роль сверхдержав является основополагающей в нераспространении ЯО
19:15
В ГД внесли проект закона о размещении флага РФ на документах и банкнотах
18:59
Президент РФ утвердил стратегию безопасности на дорогах до 2030-2036 годов
18:47
Врач назвала первый признак развития сахарного диабета у детей
18:45
НЕСКУЧНАЯ ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА…
18:29
Dagens Naeringsliv: Израиль отказал премьер-министру Норвегии во въезде
18:15
Лукашенко пообещал "неимоверные деньги" за разработку батареи для электромобилей
17:59
Медведев считает, что над режимом Зеленского уже "занесен скальпель истории"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения