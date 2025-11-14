Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
14 ноября 2025 / 20:42
Политика
Россия подтверждает готовность к проведению в Будапеште второго российско-американского саммита, если он будет опираться на хорошо проработанные итоги встречи на Аляске. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"И при этом мы подтверждаем, и об этом также министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно говорил, мы по-прежнему готовы провести в Будапеште второй российско-американский саммит, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски", - сказала дипломат.