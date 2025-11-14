Фракции блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии в Бундестаге достигли компромисса по законопроекту о новой модели военной службы. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По их данным, правящие партии хотят обязать всех мужчин определенного возраста проходить медицинское освидетельствование. Осуществлять набор новобранцев предполагается на добровольной основе. Если же их не хватит для запланированного увеличения численности Бундесвера, то по жребию в армию будут призваны мужчины из числа прошедших медосмотр.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера с примерно 183 тыс. до 260 тыс. военных к 2035 году. 27 августа правительство Германии приняло законопроект Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение службы на добровольной основе, однако в Бундестаге законопроект "забуксовал", поскольку ХДС/ХСС потребовал четко прописать, при каких обстоятельствах произойдет возвращение к воинской повинности. Консерваторы считают, что это неизбежно произойдет.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин отмечает, что «частичное восстановление воинской повинности в Германии - своего рода компромисс, который очень долго обсуждался между СДПГ и ХДС. СДПГ выступала за введение всеобщей воинской повинности. Поэтому этот вариант больше успокаивает граждан коль скоро не все хотят идти служить. Но такая система все же напрягает население потому, что всех будут прогонять через медицинские комиссии, а система отбора не совсем понятна. Поэтому в целом милитаризация страны, увеличение расходов на Украину, а уже анонсировано, что дополнительно хотят изыскать 3 млрд. евро, плюс частичное восстановление воинской повинности - все это вызывает у граждан Германии невеселые чувства. Полагаю, что на фоне всего происходящего это дополнительных баллов Мерцу точно не принесет, и он попытается отыграться на украинских беженцах. Уже анонсировало, что вновь пребывающие будут получать более низкие пособия, чем ранее зарегистрированные. Но эта экономия будет составлять ничтожно мало, всего около 200 млн. евро, и это ничто по сравнению с теми расходами на поддержку киевского режима, которые выделяются».

Эксперт также подчеркнул, что «средств для объявленной реформы нет, и Германия будет пытаться решать вопрос внешними заимствованиями и урезанием социальных расходов, что сейчас мы и наблюдаем».