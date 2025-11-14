Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 ноября 2025 / 21:50
КОТИРОВКИ
USD
14/11
80.6010
EUR
14/11
93.6953
Новости часа
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
Москва
14 ноября 2025 / 21:50
Котировки
USD
14/11
80.6010
0.0000
EUR
14/11
93.6953
0.0000
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
14 ноября 2025 / 20:42
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
14 ноября 2025 / 20:06
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Кризис в Европе / Геополитика
Безопасность
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50

Фракции блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии в Бундестаге достигли компромисса по законопроекту о новой модели военной службы. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По их данным, правящие партии хотят обязать всех мужчин определенного возраста проходить медицинское освидетельствование. Осуществлять набор новобранцев предполагается на добровольной основе. Если же их не хватит для запланированного увеличения численности Бундесвера, то по жребию в армию будут призваны мужчины из числа прошедших медосмотр.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера с примерно 183 тыс. до 260 тыс. военных к 2035 году. 27 августа правительство Германии приняло законопроект Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение службы на добровольной основе, однако в Бундестаге законопроект "забуксовал", поскольку ХДС/ХСС потребовал четко прописать, при каких обстоятельствах произойдет возвращение к воинской повинности. Консерваторы считают, что это неизбежно произойдет.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин отмечает, что «частичное восстановление воинской повинности в Германии - своего рода компромисс, который очень долго обсуждался между СДПГ и ХДС.  СДПГ выступала за введение всеобщей воинской повинности. Поэтому этот вариант больше успокаивает граждан коль скоро не все хотят идти служить. Но такая система все же напрягает население потому, что всех будут прогонять через медицинские комиссии, а система отбора не совсем понятна. Поэтому в целом милитаризация страны, увеличение расходов на Украину, а уже анонсировано, что дополнительно хотят изыскать 3 млрд. евро, плюс частичное восстановление воинской повинности - все это вызывает у граждан Германии невеселые чувства. Полагаю, что на фоне всего происходящего это дополнительных баллов Мерцу точно не принесет, и он попытается отыграться на украинских беженцах. Уже анонсировало, что вновь пребывающие будут получать более низкие пособия, чем ранее зарегистрированные. Но эта экономия будет составлять ничтожно мало, всего около 200 млн. евро, и это ничто по сравнению с теми расходами на поддержку киевского режима, которые выделяются».  

Эксперт также подчеркнул, что «средств для объявленной реформы нет, и Германия будет пытаться решать вопрос внешними заимствованиями и урезанием социальных расходов, что сейчас мы и наблюдаем». 

          

Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:59
Канцлер ФРГ считает необходимым использовать активы РФ для поддержки Киева
19:47
Захарова отметила, что Россия не планирует нападать на страны НАТО
19:31
Гросси: роль сверхдержав является основополагающей в нераспространении ЯО
19:15
В ГД внесли проект закона о размещении флага РФ на документах и банкнотах
18:59
Президент РФ утвердил стратегию безопасности на дорогах до 2030-2036 годов
18:47
Врач назвала первый признак развития сахарного диабета у детей
18:45
НЕСКУЧНАЯ ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА…
18:29
Dagens Naeringsliv: Израиль отказал премьер-министру Норвегии во въезде
18:15
Лукашенко пообещал "неимоверные деньги" за разработку батареи для электромобилей
17:59
Медведев считает, что над режимом Зеленского уже "занесен скальпель истории"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения