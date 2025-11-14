Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 ноября 2025 / 21:50
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
Москва
14 ноября 2025 / 21:50
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
14 ноября 2025 / 20:42
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
14 ноября 2025 / 20:06
Политика
В ГД внесли проект закона о размещении флага РФ на документах и банкнотах
14 ноября 2025 / 19:15
Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму проект закона, подразумевающий использование изображения государственного флага РФ при изготовлении документов государственного образца и выпуске банкнот Банка России. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициативой предлагается внести изменения в закон "О Государственном флаге РФ". Согласно документу, изображение флага будет использоваться при оформлении паспортов, свидетельств и других официальных документов, а также на банкнотах российского рубля.

По мнению авторов законопроекта, включение государственного символа в оформление важных документов и национальной валюты позволит укрепить чувство патриотизма и принадлежности к стране, повысить доверие к государственным документам и обеспечить их защиту от подделок.

"Государственный флаг РФ является одним из важнейших государственных символов страны для каждого гражданина, символом народного единства, проявлением патриотических чувств и принадлежности к российскому народу, огромной стране с великой историей", - следует из сопроводительных материалов. 

19:59
Канцлер ФРГ считает необходимым использовать активы РФ для поддержки Киева
19:47
Захарова отметила, что Россия не планирует нападать на страны НАТО
19:31
Гросси: роль сверхдержав является основополагающей в нераспространении ЯО
19:15
В ГД внесли проект закона о размещении флага РФ на документах и банкнотах
18:59
Президент РФ утвердил стратегию безопасности на дорогах до 2030-2036 годов
18:47
Врач назвала первый признак развития сахарного диабета у детей
18:45
НЕСКУЧНАЯ ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА…
18:29
Dagens Naeringsliv: Израиль отказал премьер-министру Норвегии во въезде
18:15
Лукашенко пообещал "неимоверные деньги" за разработку батареи для электромобилей
17:59
Медведев считает, что над режимом Зеленского уже "занесен скальпель истории"
