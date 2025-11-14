В ГД внесли проект закона о размещении флага РФ на документах и банкнотах

Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму проект закона, подразумевающий использование изображения государственного флага РФ при изготовлении документов государственного образца и выпуске банкнот Банка России. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициативой предлагается внести изменения в закон "О Государственном флаге РФ". Согласно документу, изображение флага будет использоваться при оформлении паспортов, свидетельств и других официальных документов, а также на банкнотах российского рубля.

По мнению авторов законопроекта, включение государственного символа в оформление важных документов и национальной валюты позволит укрепить чувство патриотизма и принадлежности к стране, повысить доверие к государственным документам и обеспечить их защиту от подделок.

"Государственный флаг РФ является одним из важнейших государственных символов страны для каждого гражданина, символом народного единства, проявлением патриотических чувств и принадлежности к российскому народу, огромной стране с великой историей", - следует из сопроводительных материалов.