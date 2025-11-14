Гросси: роль сверхдержав является основополагающей в нераспространении ЯО

Сверхдержавы играют основополагающую роль в вопросах нераспространения ядерного оружия в мире. На этом акцентировал внимание генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым в Калининграде.

"Миссию МАГАТЭ мы видим в укреплении режима нераспространения ядерного оружия. Представьте, что 20-25 стран будут иметь ядерное оружие, это вполне технически возможно. И в этом смысле роль сверхдержав является основополагающей, и диалог между ними особенно критически важен", - отметил он.