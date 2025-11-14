Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 ноября 2025 / 21:50
КОТИРОВКИ
USD
14/11
80.6010
EUR
14/11
93.6953
Новости часа
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
Москва
14 ноября 2025 / 21:50
Котировки
USD
14/11
80.6010
0.0000
EUR
14/11
93.6953
0.0000
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
14 ноября 2025 / 20:42
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
14 ноября 2025 / 20:06
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Экспансия НАТО / Подрывная деятельность против России
Безопасность
Захарова отметила, что Россия не планирует нападать на страны НАТО
14 ноября 2025 / 19:47
Захарова отметила, что Россия не планирует нападать на страны НАТО
© Александр Щербак/ ТАСС

Россия не планирует нападать на страны НАТО, при этом она готова к любому развитию событий. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга для журналистов.

"Мы будем неизменно повторять, что планов нападения на страны НАТО не имеем. При этом все необходимые меры по обеспечению безопасности на фоне наращивания военным блоком своих контингентов у российских границ принимаются Россией уже сейчас. Мы готовы к любому развитию событий, при этом исходим из примата мира, дружбы и равноправного сотрудничества", - указала она.

По словам дипломата, складывается ощущение, что подобные заявления от представителей стран НАТО являются "спланированной кампанией по психологической обработке собственного населения, чтобы посеять страх, приучить граждан к мысли о неотвратимости конфликта с Россией, чтобы оправдать собственные ошибки, чтобы объяснить, почему происходят те катастрофические процессы в экономике этих стран".

"Если такая безумная затея напасть на Россию все-таки возникает у стратегов в альянсе, то у них не должно оставаться никаких сомнений в том, что мы будем реагировать, используя все имеющиеся у нас возможности, на что регулярно обращает внимание российское руководство", - подчеркнула Захарова. 

Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:59
Канцлер ФРГ считает необходимым использовать активы РФ для поддержки Киева
19:47
Захарова отметила, что Россия не планирует нападать на страны НАТО
19:31
Гросси: роль сверхдержав является основополагающей в нераспространении ЯО
19:15
В ГД внесли проект закона о размещении флага РФ на документах и банкнотах
18:59
Президент РФ утвердил стратегию безопасности на дорогах до 2030-2036 годов
18:47
Врач назвала первый признак развития сахарного диабета у детей
18:45
НЕСКУЧНАЯ ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА…
18:29
Dagens Naeringsliv: Израиль отказал премьер-министру Норвегии во въезде
18:15
Лукашенко пообещал "неимоверные деньги" за разработку батареи для электромобилей
17:59
Медведев считает, что над режимом Зеленского уже "занесен скальпель истории"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения