Захарова отметила, что Россия не планирует нападать на страны НАТО

Россия не планирует нападать на страны НАТО, при этом она готова к любому развитию событий. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга для журналистов.

"Мы будем неизменно повторять, что планов нападения на страны НАТО не имеем. При этом все необходимые меры по обеспечению безопасности на фоне наращивания военным блоком своих контингентов у российских границ принимаются Россией уже сейчас. Мы готовы к любому развитию событий, при этом исходим из примата мира, дружбы и равноправного сотрудничества", - указала она.

По словам дипломата, складывается ощущение, что подобные заявления от представителей стран НАТО являются "спланированной кампанией по психологической обработке собственного населения, чтобы посеять страх, приучить граждан к мысли о неотвратимости конфликта с Россией, чтобы оправдать собственные ошибки, чтобы объяснить, почему происходят те катастрофические процессы в экономике этих стран".

"Если такая безумная затея напасть на Россию все-таки возникает у стратегов в альянсе, то у них не должно оставаться никаких сомнений в том, что мы будем реагировать, используя все имеющиеся у нас возможности, на что регулярно обращает внимание российское руководство", - подчеркнула Захарова.