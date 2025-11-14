Канцлер ФРГ считает необходимым использовать активы РФ для поддержки Киева

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц снова заявил, что считает необходимым использовать замороженные в Европе активы РФ для оказания помощи Украине.

"Мы разделяем оценку, в соответствии с которой необходимо также использовать эти активы, чтобы поддерживать Украину и дальше", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине.

"Поскольку это в наших собственных интересах, я сказал в Европейском совете в Брюсселе еще три недели назад, что мы готовы взять на себя соответствующие гарантии. Именно это я обсуждаю с другими странами ЕС, об этом мы говорили сегодня, и это предмет моих переговоров, которые я веду почти ежедневно", - указал глава германского правительства.

Днем ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также в очередной раз заявила, что возглавляемый ею орган считает экспроприацию российских активов под видом так называемого репарационного кредита оптимальной для ЕС возможностью содержания Украины в 2026-2027 годах.

Бельгия, где заморожена основная часть из порядка €200 млрд российских суверенных активов в ЕС, продолжает блокировать их экспроприацию, опасаясь ответа Москвы.