Политика и религия
Политика
ВЦИОМ: Путину доверяют почти 78% опрошенных россиян
14 ноября 2025 / 20:15
ВЦИОМ: Путину доверяют почти 78% опрошенных россиян
© Александр Казаков/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 77,8%. Исследование проводилось в период с 3 по 9 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,8% опрошенных (минус 0,1 п. п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 0,8 п. п. и составляет 75,3%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства одобряют 47% респондентов (плюс 0,7 п. п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 49,1% участников опроса (плюс 0,4 п. п.). О доверии Мишустину заявили 58,3% сограждан (минус 0,1 п. п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,4%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 30,1%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,2%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,4%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,7%, КПРФ - 9,9%, ЛДПР - 10,4%, "Справедливой России" - 4,5%, "Новых людей" - 7,8%.

