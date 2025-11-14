Токио готов отказаться от послевоенной пацифистской политики

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) и её младший партнёр по коалиции Партия обновления 13 ноября начали обсуждение поправок, касающихся пацифистских положений конституции страны, сообщает агентство Kyodo. Это первая в истории попытка пересмотра 9 статьи основного закона, в которой указано, что «японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признаётся».

Основные положения конституции были подготовлены офицерами штаба оккупационных войск США в Японии, а затем после длительного и болезненного согласования с японскими властями приняты парламентом страны в 1947 году. С тех пор в консервативных кругах страны пацифистские положения конституции рассматривались как национальное унижение Японии со стороны США.

Внесение поправок в конституцию связано, в частности, с тем, что вопреки ее положениям в стране еще в конце 50-годов созданы полноценные вооруженные силы, по своим боевым возможностям занимающие 8-е место в мире. Необходимо устранить эту двусмысленность, граничащую с лицемерием.

Кроме того, правящие круги Японии, представленные ЛДПЯ, намерены пересмотреть и положения об отказе от права на ведение войны, как несоответствующие военно-политической ситуации в мире, Северо-Восточной Азии в частности, а так – и это главное – изменившей роли Японии в регионе и мире в целом. Пока что в Японии считают, что боевые возможности т.н. Сил самообороны могут быть использованы только для защиты отечества, т.е. территории страны. О посылке их с боевыми миссиями за пределы Японии речи не идет. Однако Силы самообороны уже принимали участие в вооруженных конфликтах за рубежом, выполняя вспомогательные функции, например в сфере логистики или патрулирования. Эти миссии де факто размывали пацифистские положения конституции.

Ожидается, также что в текст основного закона будут введены разделы о чрезвычайном положении, которое даст правительству больше полномочий в случае крупной природной или техногенной катастрофы или вооружённого нападения.

Договоренность на этот счет была достигнута между Партией обновления и ЛДПЯ в рамках коалиционного соглашения, которое позволило либерал-демократам провести своего лидера ЛДПЯ Санаэ Такаити на пост премьер-министра Японии в ходе голосования в парламенте.

Такаити, возглавив правительство Японии, уже объявила, что будет добиваться внесения поправок в конституцию. «Нам необходимо обновить конституцию в соответствии с международными тенденциями и изменениями в обществе. Я считаю, что создание конституции, отвечающей требованиям времени, является неотложной задачей. Я намерена упорно и самоотверженно работать над созданием условий, при которых национальный референдум по пересмотру конституции может быть проведён как можно скорее», — заявила Такаити.

О изменениях в конституции говорили и ее предшественники, однако процесс предметного обсуждения поправок стартовал только сейчас.

Сам процесс изменения конституции требует весьма громоздкой и сложной процедуры. Необходимо одобрение поправок большинством в две трети голосов в обеих палатах парламента, а также поддержка большинства на общенациональном референдуме.

В настоящее время Либерально-демократическая партия и другие силы, поддерживающие реформы конституции, занимают менее двух третей мест в Палате представителей, хотя в Палате советников у них твердое большинство. Тем не менее, согласно коалиционному соглашению, обе партии намерены до конца марта 2027 года подготовить предложения по внесению поправок в парламент.

Что же касается исхода референдума, то это скорее вопрос политической пропаганды - вполне решаемый, если учесть, что по уровню свободы прессы японские СМИ находятся в середине 9 десятка. По данным прошлогоднего опроса агентства Kyodo, около 65% японцев считают, что стране не следует спешить с обсуждением поправок к Конституции, хотя 75% респондентов согласны с необходимостью внесения изменений в Основной закон. Особое внимание уделяется 9-й статье Конституции, которая провозглашает отказ Японии от войны как суверенного права нации и запрещает создание военных сил. Мнения по этому вопросу разделились примерно поровну: 49% респондентов выступают за сохранение статьи в нынешней редакции, а 51% — за её изменение.

А в мае этого года опрос Asahi Shimbun показал, что уже 53% поддерживают пересмотр конституции, в то время как 35% выступают против. При этом число поборников сохранения конституции сократилось на 4 пункта по сравнению с прошлогодним опросом. Эти социологические данные свидетельствуют о том, что в японском обществе укрепляется мнение в пользу отказа от пацифистских положений конституции и поддержки курса на ремилитаризацию страны.

Успешная «популяризация» угроз Японии со стороны КНР, КНДР и России, а также завуалированная критика политики США в области обеспечения безопасности Японии могут сделать население значительно лояльнее к идее изменения конституции.

В то же время активизация попыток внесения изменений в конституцию наряду с другими энергичными шагами правительства Такаити в сфере обороны и безопасности свидетельствует о крупном повороте во внешней и оборонной политике Японии.

Естественно, это вызывает серьезную обеспокоенность ее соседей.

Как заявил 14 ноября официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, «Китай серьезно обеспокоен недавними событиями в военной сфере и в области безопасности Японии. В то время, как она провозглашает себя миролюбивой страной и выступает за мир без ядерного оружия, администрация Такаити заняла неоднозначную и расплывчатую позицию по тем неядерным принципам». По его словам, подобная позиция Токио «в полной мере раскрывает значительный негативный сдвиг в политике японских властей, посылая опасные сигналы международному сообществу».

Со своей стороны секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости 13 ноября заявил: «Стремясь угодить Вашингтону, Токио жертвует собственным национальными интересами, но с завидной настойчивостью изыскивает средства на усиленную милитаризацию». Шойгу также подчеркнул, что «одновременно японский премьер взяла курс на политику реваншизма и ревизионизма».