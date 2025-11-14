Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
14 ноября 2025 / 20:42
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
14 ноября 2025 / 20:06
Общество
Карл III занял пятое место в списке самых возрастных монархов Британии
14 ноября 2025 / 20:32
Карл III занял пятое место в списке самых возрастных монархов Британии
© Hannah McKay - WPA Pool/ Getty Images/ТАСС

Король Карл III расположился на пятом месте в списке самых возрастных монархов в британской истории. Об этом информировала Би-би-си по случаю отмечаемого 14 ноября 77-го дня рождения монарха.

Как отмечается, Карл III недавно обошел Георга II, который скончался в 1760 году за несколько дней до своего 77-летия. Старее нынешнего монарха в британской истории были только его мать Елизавета II (96 лет), королева Виктория (81 год), Георг III (81 год) и отрекшийся от престола Эдуард VIII (77 лет).

Его Величество отмечает день рождения в Южном Уэльсе вместе с королевой Камиллой. В честь знаменательной даты Букингемский дворец распространил фото Карла III - он стоит на фоне поместья Сандрингем в графстве Норфолк, опираясь на посох.

Ожидается, что свечи на торте король задует в валлийском замке Кифартфа, отмечающем 200-летие со дня основания. А в Грин-парке в Лондоне по случаю дня рождения суверена был дан артиллерийский салют из 41 залпа.

Официально день рождения монарха отметили еще 14 июня - в столице состоялся военный парад с пролетом авиатехники и салютом. Традиция отмечать два дня рождения короля началась с Георга II (1683-1760), который появился на свет в ноябре и в 1748 году постановил, что публично его день рождения будет праздноваться летом, когда погода лучше.

Елизавета II, родившаяся 21 апреля 1926 года, при своей коронации 2 июня 1953 года избрала июнь месяцем празднования своего официального дня рождения. Ее сын тоже решил отмечать свой день рождения в июне. 

