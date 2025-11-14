Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
14 ноября 2025 / 20:42
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
14 ноября 2025 / 20:06
Посол РФ: "дыра" в бюджете Великобритании составляет до $40 млрд
14 ноября 2025 / 20:51
Посол РФ: "дыра" в бюджете Великобритании составляет до $40 млрд
© EPA-EFE/ ANDY RAIN/ТАСС

Великобритания сталкивается с "дырой" в своем бюджете, оцениваемой в $20-40 млрд. На это обратил внимание посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Бюджетная дыра, по разным оценкам, составляет примерно 20-40 миллиардов долларов, хотя вроде бы она сокращается, но признаков нет. Есть масса вещей, в которые британское правительство хотело бы ввязаться. Это строительство новых атомных станций и так далее. Крупные такие проекты. Я отнюдь не недооцениваю экономику Британии", - указал дипломат.

Вместе с тем он отметил, что экономика Соединенного Королевства по-прежнему опирается на внушительный фундамент.

Ранее Келин заявил, что Великобритания продолжает увеличивать свой военный бюджет и использует его для приобретения оборонительной военной техники. 

