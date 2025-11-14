Великобритания сталкивается с "дырой" в своем бюджете, оцениваемой в $20-40 млрд. На это обратил внимание посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Бюджетная дыра, по разным оценкам, составляет примерно 20-40 миллиардов долларов, хотя вроде бы она сокращается, но признаков нет. Есть масса вещей, в которые британское правительство хотело бы ввязаться. Это строительство новых атомных станций и так далее. Крупные такие проекты. Я отнюдь не недооцениваю экономику Британии", - указал дипломат.

Вместе с тем он отметил, что экономика Соединенного Королевства по-прежнему опирается на внушительный фундамент.

Ранее Келин заявил, что Великобритания продолжает увеличивать свой военный бюджет и использует его для приобретения оборонительной военной техники.