Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
14 ноября 2025 / 20:42
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
14 ноября 2025 / 20:06
Общество
СК: в ДТП с автобусом в Прикамье погибли семь человек
14 ноября 2025 / 21:21
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
В результате ДТП с автобусом в Пермском крае погибли семь человек, в том числе одна несовершеннолетняя, еще 12 пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону сообщает ТАСС.
"В ДТП погибли 7 человек, из них одна несовершеннолетняя девочка 17 лет, еще 12 человек получили травмы", - говорится в сообщении.
По данным экстренных служб, на 55-м км дороги Р-243 Кострома - Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса "ГАЗель Next.