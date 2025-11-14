Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
14 ноября 2025 / 23:21
КОТИРОВКИ
USD
14/11
80.6010
EUR
14/11
93.6953
Новости часа
CNN: чиновники США пытаются убедить Трампа отказаться от ядерных испытаний СК: в ДТП с автобусом в Прикамье погибли семь человек
Москва
14 ноября 2025 / 23:21
Котировки
USD
14/11
80.6010
0.0000
EUR
14/11
93.6953
0.0000
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
14 ноября 2025 / 20:42
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
14 ноября 2025 / 20:06
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
СК: в ДТП с автобусом в Прикамье погибли семь человек
14 ноября 2025 / 21:21
СК: в ДТП с автобусом в Прикамье погибли семь человек
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

В результате ДТП с автобусом в Пермском крае погибли семь человек, в том числе одна несовершеннолетняя, еще 12 пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону сообщает ТАСС.

"В ДТП погибли 7 человек, из них одна несовершеннолетняя девочка 17 лет, еще 12 человек получили травмы", - говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, на 55-м км дороги Р-243 Кострома - Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса "ГАЗель Next. 

Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:59
CNN: чиновники США пытаются убедить Трампа отказаться от ядерных испытаний
21:21
СК: в ДТП с автобусом в Прикамье погибли семь человек
20:51
Посол РФ: "дыра" в бюджете Великобритании составляет до $40 млрд
20:32
Карл III занял пятое место в списке самых возрастных монархов Британии
20:15
ВЦИОМ: Путину доверяют почти 78% опрошенных россиян
19:59
Канцлер ФРГ считает необходимым использовать активы РФ для поддержки Киева
19:47
Захарова отметила, что Россия не планирует нападать на страны НАТО
19:31
Гросси: роль сверхдержав является основополагающей в нераспространении ЯО
19:15
В ГД внесли проект закона о размещении флага РФ на документах и банкнотах
18:59
Президент РФ утвердил стратегию безопасности на дорогах до 2030-2036 годов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения