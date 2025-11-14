СК: в ДТП с автобусом в Прикамье погибли семь человек

В результате ДТП с автобусом в Пермском крае погибли семь человек, в том числе одна несовершеннолетняя, еще 12 пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону сообщает ТАСС.

"В ДТП погибли 7 человек, из них одна несовершеннолетняя девочка 17 лет, еще 12 человек получили травмы", - говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, на 55-м км дороги Р-243 Кострома - Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса "ГАЗель Next.