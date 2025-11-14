CNN: чиновники США пытаются убедить Трампа отказаться от ядерных испытаний

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа намерены встретиться с представителями Белого дома, чтобы убедить американского лидера воздержаться от возобновления ядерных испытаний. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал CNN.

Сообщается, что министр энергетики США Крис Райт, глава Национального управления по ядерной безопасности (НУЯБ) страны Брэндон Уильямс и представители лабораторий поделятся с Белым домом аргументами, почему подрыв ядерных боезарядов является нецелесообразным решением. Чиновники НУЯБ и Минэнерго США попытаются подтолкнуть вашингтонскую администрацию к разработке осуществимого плана, который не будет подразумевать возможный подрыв ядерных боезарядов.

Ранее Трамп сообщил, что дал поручение Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, объяснив это тем, что ряд других стран уже этим занимается. Американский лидер не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

Со своей стороны, госсекретарь США Марко Рубио в четверг пояснил, что это "включает средства доставки". При этом он не стал четко подтверждать, что Вашингтон не имеет в виду возобновление натурных ядерных испытаний.