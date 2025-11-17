Трамп поддержал инициативу о санкциях против стран - партнеров РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами американского Конгресса проект закона, предполагающий применение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран, и допустил, что в список будет внесен Иран.

"Я слышал об этом, и меня это устраивает. Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции против любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран", - ответил он журналистам на соответствующий вопрос перед вылетом из Палм-Бич в Вашингтон.

Трамп отметил, что предложение включить в законопроект рестрикции в отношении Ирана инициировал он.

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Документ подразумевает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.