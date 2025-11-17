Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Общество
Мать обнаруженного расчлененным в Москве ребенка призналась в его убийстве
17 ноября 2025 / 10:41
© Михаил Синицын/ ТАСС, архив
Мать мальчика, чью голову обнаружили в водоеме в Москве, а туловище - в квартире в Балашихе, призналась в его убийстве. Об этом со ссылкой на ГСУ СК РФ по Московской области сообщает ТАСС.
"На допросе у следователя женщина призналась в убийстве сына, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла", - говорится в сообщении.
Установлено, что женщина находилась в квартире вместе с ребенком, по какой-то причине убила его и выбросила один из фрагментов тела в Гольяновский пруд в Москве.
Женщине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, проведен осмотр места преступления с участием судебно-медицинского эксперта, изъяты вещественные доказательства и ножи. Допрошены родственники и соседи.