Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что возможное столкновение между НАТО и РФ может произойти до конца 2029 года.

После заявления Писториуса не остается сомнений в том, кто выступает в качестве агрессора, указала дипломат в беседе с ТАСС.

В минувшую субботу Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал мнение, что война между Россией и НАТО может начаться до 2029 года. По его словам, ранее в ФРГ исходили из возможности подобного развития событий к 2029 году, однако теперь некоторые полагают, что это может произойти уже в 2028 году, а отдельные военные историки даже считают, что прошедшее лето могло стать последним мирным. Министр также отметил, что альянс располагает существенным потенциалом сдерживания, включая ядерные средства.