A haber назвал возможную причину крушения самолета С-130 в Грузии

Причиной катастрофы разбившегося в Грузии самолета С-130 ВВС Турции мог послужить отказ двух двигателей. Об этом со ссылкой на Минобороны республики передает телеканал A haber.

Предполагается, что во время полета один из двигателей внезапно перестал работать, а винт продолжил вращение в набегающем потоке воздуха, раскрутившись до неконтролируемых значений. Это затруднило управление машиной. Спустя некоторое время после этого отказал один из двигателей на другом крыле из-за сбоя в системе поддержания давления масла. Этот мотор в итоге разрушился по причине вибрации.

Оторвавшиеся части двигателя, предположительно, повредили фюзеляж и системы рулевого управления. Это в итоге привело к отделению в воздухе хвостовой части и кабины С-130. Вместе с тем считается, что аварийная ситуация возникла настолько быстро, что у пилотов не хватило времени подать сигнал бедствия, так как они в срочном порядке пытались стабилизировать воздушное судно.

Телеканал указывает, что продолжается изучение записей бортовых самописцев С-130, которые доставлены специалистам в Турцию. Затем данные о катастрофе также будут направлены производителю самолета - компании Lockheed Martin.

Кроме того, отмечается, что не получили фактических подтверждений версии о внешнем вмешательстве, попадании ракеты или ударе беспилотника по С-130. На обломках фюзеляжа не было выявлено пробоев или следов горения взрывчатых веществ, которые могли бы свидетельствовать об этих версиях случившегося.