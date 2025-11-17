Орбан: Венгрия откажется от предложения забрать Закарпатье

Венгрия не согласится на возможное включение в состав страны Закарпатья на западе Украины, если соответствующее предложение поступит. Такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан, отвечая на вопрос гендиректора германской медиагруппы Axel Springer Матиасом Дёпфнером в его программе на YouTube.

"Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт говорит о том, что не стоит погружаться в эту авантюру", - указал политик.

Будапешт уже давно обвиняет Киев в нарушении прав венгерского меньшинства в Закарпатье, в частности их права на использование родного языка в сфере культуры и образования. Венгерское правительство не раз подчеркивало, что не допустит вступления Украины в Европейский союз до тех пор, пока эти проблемы не будут устранены.