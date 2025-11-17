Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
17 ноября 2025 / 11:59
© Артем Геодакян/ ТАСС
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 17 ноября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,77% - до 2 506,34 и 973,22 пункта соответственно. Курс юаня демонстрировал рост на 3,5 копейки и торговался на уровне 11,4105 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 505,02 (-0,82%), индекс РТС составлял 972,71 пункта (-0,05%). Вместе с тем курс юаня перешел к снижению до 11,3595 рубля (-1,6 копейки).