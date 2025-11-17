Экс-премьеру Бангладеш Хасине вынесен приговор в виде смертной казни

Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш приговорил экс-премьера страны Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности при подавлении массовых беспорядков 2024 года, передает телеканал BTV.

Как отмечается, суд признал Шейх Хасину виновной по всем пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности. Смертный приговор также вынесен бывшему главе МВД Бангладеш Асадуззаману Хану Камалю.

В настоящее время Шейх Хасина находится в Индии, куда отбыла после беспорядков в августе прошлого года. Согласно законам Бангладеш, она может подать апелляцию только в случае ареста или если она сдастся властям в течение 30 дней после оглашения приговора.

Бывший премьер-министр не раз заявляла, что она не отдавала приказа убивать участников беспорядков, и утверждает, что эти указания исходили от Мухаммада Юнуса, который возглавил временное правительство после ее отставки.

В июле 2024 года Бангладеш охватили антиправительственные протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических перспектив. В ходе беспорядков и столкновений протестующих с полицией погибли порядка 1,4 тыс. человек. Всеобщие парламентские выборы Бангладеш намечены на февраль 2026 года.