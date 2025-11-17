Российские ВС освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Двуречанское в Харьковской области, Платоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Гай в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе решительных действий освобожден населенный пункт Двуречанское Харьковской области. Подразделениями Южной группировки войск освобожден населенный пункт Платоновка ДНР. Подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобожден населенный пункт Гай Днепропетровской области, указали в российском оборонном ведомстве.