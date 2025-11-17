Том Круз удостоен почетной премии "Оскар" за вклад в кинематограф

Американский актер Том Круз удостоен почетной премии "Оскар" за вклад в кинематограф. Соответствующее сообщение распространила Американская академия киноискусств.

"На церемонии в Лос-Анджелесе академия удостоила наградами четырех артистов, вклад которых стал определяющим для целых поколений", - следует из сообщения академии в соцсети X.

"Оскар" также получили актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. Вместе с тем награду имени Джина Хершолта за выдающийся вклад в дело гуманизма получила певица Долли Партон. Статуэтку Крузу вручил мексиканский режиссер Алехандро Иньярриту.

Для 63-летнего Круза это первая премия "Оскар", до этого он четырежды номинировался на нее.

За свою более чем 40-летнюю карьеру Круз исполнил роли в десятках кинофильмов. Прорывной для актера стала роль в фильме "Рискованный бизнес" (Risky Business) 1983 года. Несколько его работ были отмечены премией Золотой глобус.