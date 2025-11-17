Лукашенко отметил, что Минск рассматривает строительство второй АЭС

Белоруссия прорабатывает вопрос строительства АЭС на востоке страны, это может в будущем пригодиться юго-западу России. На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении в Минске с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

"Пусть сегодня Россия боится нашего экспорта электроэнергии. Своей хватает. Но завтра может быть дефицит. И если мы построим на востоке, на юго-востоке Беларуси вторую атомную станцию, чем черт не шутит. Может это надо будет и юго-западу России", - отметил он.

Некоторое время назад вице-премьер республики Виктор Каранкевич заявил, что в Белоруссии приняли решение о сооружении третьего энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). По его словам, оба процесса - возведение третьего энергоблока на БелАЭС и исследование площадки в Могилевской области - будут идти одновременно.

Первая атомная станция Белоруссии - БелАЭС - была построена в районе города Островец Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Первый энергоблок станции был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Второй энергоблок включен в объединенную энергосистему страны в мае 2023 года, введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября того же года.