Число погибших из-за оползня в Индонезии возросло до 15
17 ноября 2025 / 13:14
© Antara Foto/ Akbar Tado/ via REUTERS/ТАСС
Не менее 15 человек погибли из-за оползня, вызванного проливными дождями в индонезийской провинции Центральная Ява. Об этом со ссылкой на местные спасательные службы передает агентство Antara.
Сообщается, что судьба восьми человек остается неизвестной. Ввиду улучшения погодных условий спасатели активизировали поисковую операцию.
На прошлой неделе несколько жилых домов в Центральной Яве были погребены под толстым слоем земли и обломков после того, как размокший склон обрушился после нескольких часов непогоды. В округе до конца ноября объявлен режим чрезвычайной ситуации.