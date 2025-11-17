Мизулина обратила внимание на рост антицерковных трендов в соцсетях

В молодежной среде активно тиражируются негативные тренды против церкви. На это обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в эфире радио Sputnik.

"В детской, молодежной среде распространяется очень много негатива в отношении церкви, веры вообще как таковой. Есть отдельные тренды, антитренды. Например, все, что связано с кладбищами, с порчей и уничтожением могил. Это очень активно пропагандируется среди детской аудитории и распространяется преимущественно через TikTok. Дальше дети видят, начинают этому подражать", - указала она.

Мизулина отметила, что материалы, связанные с оскорблением чувств верующих, распространяются намеренно. Она подчеркнула, что видит в этом системную работу, нацеленную на слом традиционных ценностей и устоев российского общества.