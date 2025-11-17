Российские ВС атаковали объекты ТЭК, используемые в интересах ВСУ

Российские войска ударили по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.