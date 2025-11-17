Президент Румынии признал падение уровня жизни в стране

Президент Румынии Никушор Дан признал, что население его страны живет хуже, чем полгода назад.

"Румыны сегодня живут хуже, чем, скажем, полгода назад. Тот факт, что у нас инфляция составляет 10%, означает, что каждый румын покупает на 10% меньше, чем мог бы", - сказал он в интервью телеканалу Romania TV.

Дан отметил, что меры жесткой экономии правительства оправданы, поскольку иначе инфляция могла бы достичь 20-30%. Вместе с тем, по его словам, некоторые экономические меры "можно было бы реализовать по-другому".

Ранее румынское правительство сообщало, что планирует принять три пакета мер жесткой экономии с целью сокращения рекордного в Евросоюзе дефицита бюджета, который в 2024 году составил 9,3% ВВП. Первый пакет, утвержденный парламентом 7 июля, предусматривает повышение НДС и акцизов, отмену субсидий и надбавок, замораживание зарплат и пенсий. Второй, принятый 1 сентября, подразумевает реформу местной администрации, системы здравоохранения, государственных компаний и специальных пенсий судей и прокуроров. Третий пакет, предположительно, будет нацелен на реформу центральной администрации.