В Японии в 1945 году создали бордели для американских оккупационных сил

Власти Японии после капитуляции в августе 1945 года создали на территории страны сеть борделей для оккупационных войск США. Об этом информировало агентство Kyodo, ссылаясь на официальный документ, найденный в архиве префектуры Ниигата, расположенной на побережье Японского моря на острове Хонсю.

Согласно документу, 18 августа 1945 года, спустя три дня после объявления о капитуляции во Второй мировой войне, Министерство внутренних дел Японии направило по всей стране циркуляр, требующий создавать так называемые станции комфорта для американских военнослужащих. Как отмечается, только в префектуре Ниигата было сформировано 151 такое заведение.

По данным агентства, в условиях разрухи и бедности японских женщин часто заманивали туда обманом, обещаниями хорошей одежды, еды и жилья. При этом борделями фактически ведала местная полиция.

Примечательно, что японская императорская армия для нужд своих военных ранее имела такие же заведения на оккупированных территориях Кореи, Китая, в других частях Азии. Туда насильно сгоняли местных женщин, что и сегодня остается острой проблемой, в частности, в отношениях между Сеулом и Токио.