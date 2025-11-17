Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
14 ноября 2025 / 20:50
14 ноября 2025 / 20:42
14 ноября 2025 / 20:06
Общество
Общество
В Японии в 1945 году создали бордели для американских оккупационных сил
17 ноября 2025 / 14:17
В Японии в 1945 году создали бордели для американских оккупационных сил
Власти Японии после капитуляции в августе 1945 года создали на территории страны сеть борделей для оккупационных войск США. Об этом информировало агентство Kyodo, ссылаясь на официальный документ, найденный в архиве префектуры Ниигата, расположенной на побережье Японского моря на острове Хонсю.

Согласно документу, 18 августа 1945 года, спустя три дня после объявления о капитуляции во Второй мировой войне, Министерство внутренних дел Японии направило по всей стране циркуляр, требующий создавать так называемые станции комфорта для американских военнослужащих. Как отмечается, только в префектуре Ниигата было сформировано 151 такое заведение.

По данным агентства, в условиях разрухи и бедности японских женщин часто заманивали туда обманом, обещаниями хорошей одежды, еды и жилья. При этом борделями фактически ведала местная полиция.

Примечательно, что японская императорская армия для нужд своих военных ранее имела такие же заведения на оккупированных территориях Кореи, Китая, в других частях Азии. Туда насильно сгоняли местных женщин, что и сегодня остается острой проблемой, в частности, в отношениях между Сеулом и Токио. 

