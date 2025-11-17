Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал утверждение о том, что он выступает в роли "троянского коня" президента России Владимира Путина "наивным и примитивным".

"Утверждение о "троянском коне" очень наивно и примитивно. Если у вас нет весомой аргументации, чтобы обсуждать войну, давайте скажем, что у этого человека отличное от моего мнение, значит, он является "троянским конем" Путина. Это очень примитивно", - указал глава венгерского правительства, отвечая на вопрос гендиректора германской медиагруппы Axel Springer Матиаса Дёпфнера в его программе, вышедшей на платформе YouTube.

Орбан полагает, что вооруженный конфликт на Украине завершится в обозримой перспективе, поскольку Путин заинтересован в установлении мира. Вместе с тем, по его мнению, странам НАТО не следует опасаться нападения России.