Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе имеет долги на сумму более 93 тыс. рублей

Подозреваемая в убийстве шестилетнего сына в Балашихе имела задолженность по кредитам в размере свыше 93 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на судебные и другие материалы сообщает ТАСС.

Как отмечается, материалы от мировых судей Пензенской области поступали судебным приставам в течение июня 2024 года - мая 2025 года. В них сказано, что в установленный срок женщина не погасила взятые на себя кредитные обязательства. Открыто шесть исполнительных производств, принудительно взыскиваемая сумма составляет более 93 тыс. рублей.