Российские средства ПВО нейтрализовали 104 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 104 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО уничтожены 104 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 097 беспилотников, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 071 танк и других боевых бронемашин, 1 613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 363 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 914 единиц специальной военной автомобильной техники.