17 ноября 2025 / 17:02
Die Welt: в НАТО воспринимают "Буревестник" как серьезную угрозу NYT: число иностранных студентов в вузах США уменьшилось на 17%
14 ноября 2025 / 20:50
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Общество
Общество
NYT: число иностранных студентов в вузах США уменьшилось на 17%
17 ноября 2025 / 15:15
NYT: число иностранных студентов в вузах США уменьшилось на 17%
© AP Photo/ Seth Wenig/ТАСС

Число иностранных студентов, поступивших в американские вузы в 2025 учебном году, уменьшилось на 17% по сравнению с годом ранее в свете ужесточения Вашингтоном условий получения виз. На это обращает внимание газета The New York Times, ссылаясь на данные Института международного образования США.

Как отмечается, сведения о впервые принятых на обучение иностранных студентах предоставили 825 учебных заведений, и 57% из них отчитались о сокращении числа первокурсников-иностранцев. В вузах полагают, что спад связан с опасениями студентов относительно получения виз. Число зачисленных в вузы на программы магистратуры, которые наиболее востребованы иностранцами, в текущем году снизилось на 12%, при этом общая численность иностранных студентов в американских вузах сократилась на 1% по сравнению с прошлым учебным годом.

Согласно данным отчета, снижение числа прибывающих в Соединенные Штаты новых студентов по обмену - продолжающаяся тенденция: в 2024 учебном году аналогичный показатель уменьшился на 7% по сравнению с предыдущим учебным годом.

Администрация США в мае текущего года приостановила проведение новых собеседований на выдачу студенческих виз. В августе Министерство внутренней безопасности США предложило ограничить нахождение студентов по обмену в стране фиксированным сроком.

