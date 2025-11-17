Новейшее российское вооружение "Буревестник", "Орешник" и "Посейдон" являются серьезной опасностью для обороны Североатлантического альянса. Об этом пишет газета Die Welt, ссылаясь на доклад разведки НАТО.

Согласно документу, "Буревестник" способен развивать скорость свыше 900 км/ч, обладает высокой маневренностью, большой дальностью полета и мобилен с точки зрения запуска. "Уже существующие проблемы усугубляются дальностью полета и маневренностью крылатой ракеты", - цитирует издание доклад военного блока.

Вместе с тем "Орешник" вызвал обеспокоенность западных экспертов неизвестными техническими характеристиками, своей дальностью и возможностью оснащения разными боеголовками, в том числе ядерными. "Возможность поражать цели в любой точке Европы и мобильность носителя обеспечивают высокие шансы на живучесть. Отсутствие ясности в отношении боеголовок создает для НАТО проблемы в сфере обороны", - следует из документа.

Кроме того, Die Welt обращает внимание на комментарии разведки касательно подводных аппаратов "Посейдон", которые "трудно выявить и атаковать при действиях на большой глубине", особенно в условиях "дефицита противолодочных торпед с необходимой скоростью и дальностью хода".