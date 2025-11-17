Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 ноября 2025 / 18:33
КОТИРОВКИ
USD
17/11
81.1276
EUR
17/11
95.0987
Новости часа
Касьянов включен в перечень террористов и экстремистов Стубб считает, что переговоры по Украине пройдут не раньше февраля-марта 2026 года
Москва
17 ноября 2025 / 18:33
Котировки
USD
17/11
81.1276
0.0000
EUR
17/11
95.0987
0.0000
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
14 ноября 2025 / 20:50
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
14 ноября 2025 / 20:42
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
14 ноября 2025 / 20:06
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Военная индустрия / Политика и религия
Безопасность
Die Welt: в НАТО воспринимают "Буревестник" как серьезную угрозу
17 ноября 2025 / 15:30
Die Welt: в НАТО воспринимают "Буревестник" как серьезную угрозу
© Минобороны России/ТАСС

Новейшее российское вооружение "Буревестник", "Орешник" и "Посейдон" являются серьезной опасностью для обороны Североатлантического альянса. Об этом пишет газета Die Welt, ссылаясь на доклад разведки НАТО.

Согласно документу, "Буревестник" способен развивать скорость свыше 900 км/ч, обладает высокой маневренностью, большой дальностью полета и мобилен с точки зрения запуска. "Уже существующие проблемы усугубляются дальностью полета и маневренностью крылатой ракеты", - цитирует издание доклад военного блока.

Вместе с тем "Орешник" вызвал обеспокоенность западных экспертов неизвестными техническими характеристиками, своей дальностью и возможностью оснащения разными боеголовками, в том числе ядерными. "Возможность поражать цели в любой точке Европы и мобильность носителя обеспечивают высокие шансы на живучесть. Отсутствие ясности в отношении боеголовок создает для НАТО проблемы в сфере обороны", - следует из документа.

Кроме того, Die Welt обращает внимание на комментарии разведки касательно подводных аппаратов "Посейдон", которые "трудно выявить и атаковать при действиях на большой глубине", особенно в условиях "дефицита противолодочных торпед с необходимой скоростью и дальностью хода".

Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
МИД: РФ готова провести в Будапеште саммит с США при надлежащей подготовке
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Южная Корея стремится в «ядерный клуб». Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:59
Касьянов включен в перечень террористов и экстремистов
16:43
Стубб считает, что переговоры по Украине пройдут не раньше февраля-марта 2026 года
16:30
В России за склонение подростков к диверсиям грозит пожизненный срок
16:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 375 военнослужащих
15:58
В России предложили сделать в школах "овощные" и "молочные" столы
15:30
Die Welt: в НАТО воспринимают "Буревестник" как серьезную угрозу
15:15
NYT: число иностранных студентов в вузах США уменьшилось на 17%
14:59
Российские средства ПВО нейтрализовали 104 беспилотника ВСУ
14:44
Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе имеет долги на сумму более 93 тыс. рублей
14:31
Орбан считает примитивным мнение, что он является "троянским конем" Путина
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения