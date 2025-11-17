Для питания школьников необходимо организовать "овощные", "фруктовые" и "молочные" столы - так дети сами смогут выбрать себе рацион. Соответствующую точку зрения высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС.

"Я думаю, что можно рассмотреть в качестве повышения эффективности питания организацию "овощных", "молочных", "фруктовых" столов, где овощи, фрукты, молочные продукты подаются отдельно, а блюда из них - отдельно", - отметил он.

Гриб обратил внимание, что вкусы у детей разные. "Кому-то не нравится подливка к гарниру - они могут съесть картофельное пюре без подливки. А морковь можно подавать не только в салате, но и в чистом виде. То есть у детей должен быть выбор", - полагает он.

Замсекретаря ОП считает, что таким образом питание станет эффективнее. "Мы должны более рационально подойти к питанию детей в школах - тогда дети не будут отказываться от еды и сами будут компоновать себе рацион по своему вкусу; часть продуктов не будут выбрасывать по причине того, что какой-то ингредиент блюда не нравится. Поэтому надо организовывать "шведский", "овощной", "фруктовый", "молочный" столы - это будет не дороже, но эффективнее и полезней", - заключил он.