Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 375 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 150 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - до 210, "Центр" - до 490, на направлении "Восток" - более 215 и "Днепр" - свыше 80 военнослужащих.