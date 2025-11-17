Введение воинской повинности в ФРГ будет играть против Мерца. Мнение
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 375 военнослужащих
17 ноября 2025 / 16:15
© Алексей Коновалов/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 375 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 150 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - до 210, "Центр" - до 490, на направлении "Восток" - более 215 и "Днепр" - свыше 80 военнослужащих.